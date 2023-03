Thomas Meunier a joué avec les U23 de Dortmund

De moins en moins utilisé au Borussia Dortmund (dès lors qu’il s’en ira plus que probablement en juin), Thomas Meunier a enfin pu reprendre du temps de jeu ce dimanche avec les U23 du Borussia qui luttent pour leur maintien en D3 allemande. Devant plus de 13 500 personnes au Signal Iduna Park, les Jaune et Noir, avec le Diable rouge durant 90 minutes au poste d’arrière droit, se sont inclinés 1-3 devant le Dynamo Dresde, une formation du haut de tableau.