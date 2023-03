"Reconstruire avec des jeunes du coin"

Depuis le départ du trio Huberty – Picart – Hatert, Givry ne cesse de s’enfoncer financièrement et sportivement. Passons le chapitre Raths et celui des "repreneurs" liégeois, autrement dit le volet consacré aux déboires extra-sportifs, pour se consacrer à l’aspect purement sportif. "L’objectif est d’inscrire deux équipes premières la saison prochaine, assure Christophe Coumont,"bras droit"du président Aubry. Mais je ne promets pas à 100% qu’on y arrivera. À l’heure actuelle, ça bouge sans trop bouger." Une dernière phrase assez révélatrice de ce qui se passe actuellement à Givry. Il y a bien quelques débuts d’idées, mais personne pour prendre le chantier à bras-le-corps. Or nous sommes déjà le 14 mars et il y a un noyau à reconstruire quasiment de A à Z. "Nous aimerions repartir avec des jeunes du coin, notamment des garçons qui ont été formés chez nous, et mettre en place un projet sur trois ou quatre ans, poursuit Christophe Coumont. Si on aligne une équipe en P1, on se doute bien qu’elle ne jouera pas les premiers rôles."