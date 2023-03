Au terme d’une excellente partie, Alessi Massart prend le dessus (11-9 en belle) sur Valentin Pieraert et lance les Gaumais. Thibaut Darcis ne laisse ensuite pas la moindre chance à Pierre-Yves Lemaître pour égaliser mais dans le troisième simple, Benjamin Fruchart s’impose en quatre sets face à Frédéric Sonnet. Alessi Massart et Thibaut Darcis (photo) se livrent ensuite un nouveau duel de haut niveau, mais le Durbuysien accélère dans les troisième et quatrième sets pour égaliser. Face à Pieraert, Fruchart est trop tendre dans les deux premiers sets. Il s’impose 11-9 dans le troisième mais ne peut conclure dans le quatrième, qu’il perd 12-10. Dans l’ultime rencontre, Lemaître laisse penser que l’exploit est possible lorsqu’il gagne le premier set face à Sonnet. Il gérera toutefois moins bien la pression par la suite et devra malheureusement s’avouer vaincu dans les trois sets suivants. Au bout du compte, on se dit qu’il y avait peut-être la place pour mieux faire dans le chef des Virtonais qui devront attendre le 4 avril pour rejouer, à Hasselt.