Sans s’entraîner, Givry a fait douter Rochefort

Rochefort s’est ensuite cassé les dents sur la défense givrytoise, au sein de laquelle Fevzi Karali, venu dépanner une nouvelle fois à bientôt 40 ans, n’a pas fait tache. Dylan Remy et les siens ont finalement émergé à la 82e, grâce à Saïd. Les Rochefortois se rapprochent un peu plus du titre.

Quant aux Canaris, ils semblaient abattus au coup de sifflet final. Ils peuvent pourtant être fiers de la résistance qu’ils ont offerte à l’ogre de la série. "On n’est plus payé depuis des mois et on ne s’est pas entraîné une seule fois depuis quinze jours", révélait un joueur au coup de sifflet final, confirmant que les "repreneurs" arrivés en décembre n’honoraient pas plus leurs engagements que Damien Raths auparavant. En clair, Givry n’a plus rien à espérer de ce championnat, sinon de le terminer. Avant de repartir sur de solides bases en P1 ? Pas sûr. Tous les joueurs affirment la même chose: "On n’est au courant de rien, il n’y a aucune communication à ce sujet". Or nous sommes déjà le 12 mars. Vu l’ampleur du chantier, il serait clairement temps de s’y mettre.