Les Manhaydoises, détentrices de la lanterne rouge, n’ont jamais baissé les bras, mais Sibret a affiché une plus grande maitrise. "Le manque d’entraînement s’est fait remarquer, notamment en 2e période, commente le coach local Geoffrey Méan. Sibret s’est montré plus agressif, parfois à la limite. Mais cela fait partie de l’expérience."

Dès les premiers instants, Dequae récupère le ballon, mais ne peut cadrer. En réaction, Lecrenier frappe sur Maissin. Peu après le quart d’heure, L. Bihain et Dequae tentent encore leur chance sans résultat. Peu après la demi-heure, Delperdange s’appuie sur Pigeon et sa frappe lointaine lobe Detail (0-1). À la 42’, Pigeon récupère dans l’axe et sa frappe déviée se loge dans la lucarne (0-2). La réaction est immédiate avec Spruytte pour réduire la marque avant la pause (1-2).

2e doublé de Pigeon

Avant l’heure, un coup franc de Mathieu trouve Pigeon qui place une tête précise et réussit son deuxième doublé en autant de semaines (1-3). Dix minutes plus tard, on retrouve Mathieu pour le centre et Paul, de la tête, ne peut éviter l’auto-goal (1-4). Wollseiffen et Dubois répliquent, sans résultat. Moinet se heurte à Detail. Dans les derniers instants, A. Iacovano sort de sa défense et place Halgenstijn sur orbite (2-4). Ce 6/6 conforte la place de Sibret dans le ventre mou.

EFA MANHAY: Detail, Rasquin, Paul, A. Iacovano, C. Iacovano, Evrard, Halgenstijn, T. Méan (70', Borsu), Van Putte (38', Wollseifen), Lecrenier (62', Dubois) et C. Méan (38', Spruytte).

SIBRET: Maissin, Dziechciarek, Mathieu (85', Laurent), M. Bihain, Bodet, Vanderheijden, Delperdange, Pigeon (78', Pylypec), L.Bihain, Dequae (67', Burgraff) et Moinet.