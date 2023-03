Remy 6 Le défenseur central droit a régné dans les duels, notamment dans le domaine aérien. Cette fois en revanche, plusieurs de ses services à distance étaient mal ajustés.

Droehnle 7 Son coup franc précis est à l’origine du but virtonais. Par la suite, il signe deux interventions décidées pour repousser des tentatives dangereuses. Une bonne prestation d’ensemble.

Lesquoy 7L’arrière gaumais a signé sa prestation la plus solide défensivement depuis son retour à Virton. En relance, il a su alterner jeu court et long, cherchant assez souvent et efficacement le pivot Mboyo.

Vinck 6,5 Autoritaire dans les duels, l’arrière droit était bien décidé à ne plus laisser Ziani manœuvrer aussi facilement que lors de leurs précédentes confron tations. Et il y est parvenu.

Masangu 6 Dans son rôle devant la défense, il a mis quelques minutes pour trouver ses marques. Puis il a joué simplement et assez efficacement. Il a toutefois fini sur les rotules, éprouvant des difficultés à suivre le rythme.

Doué 6 Beaucoup de courses, de ballons récupérés aussi, mais il n’a pas toujours fait preuve de lucidité, à la fois dans ses passes et des déplacements.

Kagé 6Le médian congolais n’avait plus été titulaire depuis le 7 octobre, à Anderlecht. Il a fait de bonnes choses, notamment dans quelques combinaisons avec Mboyo, et s’est offert trois occasions, mais il a manqué d’efficacité. Remplacé peu avant l’heure, au moment où l’on sentait qu’il baissait en régime.

Mabella 5,5 Il rate une fort belle occasion à la reprise. Il a aussi forcé Poitoux à un bel arrêt. Mais on l’a déjà vu plus percutant ces dernières semaines.

Aguemon 5,5Souvent démarqué sur les reconversions offensives, il n’a pas bien exploité les espaces, repiquant trop régulièrement vers l’intérieur du jeu et freinant ainsi les offensives.

Mboyo 8 Il n’a pas seulement marqué l’unique but de la partie, il s’est aussi montré impérial dans son jeu dos au but, perdant rarement le ballon et le remisant toujours à bon escient.

Dudouit 5,5 Entré à la place de Kagé, en soutien d’attaque, il n’y a pas vraiment trouvé ses marques.

Abdallah 6 Entré sur le côté droit, il a eu le mérite de soutenir Vinck dans son rôle défensif. Il a cherché à percuter quelques fois sur les contres, mais sans succès ou sans réel soutien.