Neufchâteau 70 Ganshoren 58

Face à la lanterne rouge Neufchâteau n’a pas eu la vie facile. Accrochées dans le premier quart (17-17), les Chestrolaises, qui ont énormément raté à distance, voient même Ganshoren prendre huit points d’avance (28-36) avant de réagir. Jacquemin plante une bombe, Leblanc en met deux avant de déposer et de voir Bruyns planter le dernier panier du premier acte: 40-37. Ganshoren s’accroche, revient à 43-43 avant de voir Neufchâteau prendre cinq points d’avance: 55-50. Ganshoren repassera encore devant à 55-56 avant de craquer: 70-58.

Angleur 59 – Rulles 59

Mauvaise opération pour Rulles qui s’incline face à une équipe moins bien classée. L’entame de match est catastrophique (14-2), mais Rulles se réveille ensuite et est devant au repos: 28-32 . "Après le mauvais départ, nous avons vu le meilleur Rulles depuis longtemps, dit Mathieu Fivet. C’est dommage de ne pas avoir joué toute la première période comme cela." Rulles fait la course en tête: 30-39, mais se fait rejoindre puis dépasser. "Angleur met deux bombes pour recoller et là, dans l’attitude, l’adversaire a pris le dessus, termine Mathieu Fivet. Les filles n’ont pas été assez méchantes en attaque."

Régionale II

Libramont 63 – Alleur B 41

Libramont a rempli son contrat ce vendredi soir. Très bonnes dans le premier et le dernier quart, les filles de Libramont reviennent à la hauteur d’Alleur et prennent même l’average. "La réaction a été bonne, cela fait plaisir. Nous réalisons une bonne opération et nous gagnons avec la manière", dit Logan Draux. Et le succès de Libramont ne se discute pas puisque les Libramontoises sont restées devant pendant quarante minutes. Eischen plante le premier panier du match et l’écart se creuse déjà: 3-0, 8-1 et 14-5 après quatre points de Jourdan. Alleur revient (19-18), mais Libramont est en tête à la pause: 24-21. "Nous avons laissé Alleur revenir dans la partie en prenant les mauvaises options et en donnant des lancers", explique Logan Draux. Plus de peur que de mal puisque Libramont déroule en seconde période: 39-31, 41-33 (30’), 55-36 et 63-41. "Nous avons su remettre une grosse intensité."

Ganshoren 66 – Arlon 60

Battues par la lanterne rouge, les filles de Serge François manquent une belle occasion, mais gardent néanmoins l’average par rapport à Ganshoren. Menées dès le début du match (8-5, 15-8), les Arlonaises reviennent à 15-15. Arlon restera au contact, mais sera toujours obligé de courir après le score: 29-25 (20’), 48-43 (30’), 62-56 et 66-60. "Nous n’avons pas mené une fois, donc, je ne vais pas dire que nous méritions mieux", dit Serge François.