Garnier, Mottet et Grégoire gagnent d’entrée sur le G-Skin

Le G-Skin Rockrider MTB Trophy a repris ses droits ce dimanche à Jemelle, où ils étaient 164 participants. Thomas Garnier a remporté la course élites-espoirs et masters. Le Jemellois a devancé dans l’ordre Matthias Van Roy et Arnaud Gillet. Ludovic Mottet, 7e et premier provincial, a gagné en master 1. Respectivement 12e et 13e de l’épreuve, Elias Van Hoeydonck et Samuel Cruysberghs complètent un podium 100% luxembourgeois en master 1.