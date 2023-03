Bouillon crée la surprise à Lesse&Lhomme

Dans notre édition de ce vendredi, Margot Bodart, la joueuse de Lesse&Lhomme, nous confiait que les Namuroises ne s’attendaient pas à une partie de plaisir face à Bouillon. Elles avaient raison puisque les Ardennaises ont décroché les trois points en montrant une très belle réaction après la perte du premier set. "Nous allions là-bas pour gagner, mais nous n’avons pas mis les formes en début de match avec un petit manque de concentration", confie Fiona Gérard. Le deuxième set est très disputé, mais Bouillon finit par passer devant: 32-34. "Ensuite, nous avons eu une grosse série de services d’Élise Albert, qui en a enchaîné une dizain e, note Fiona Gérard. Et pour une fois, nous avons su conserver notre avantage. Si nous avions joué tous les matches avec le même niveau que celui affiché samedi, c’est certain que nous aurions plus de points avec une place dans le milieu de tableau. Et contre les gros, nous n’aurions pas pris des scores pareils."