Un premier petit pas et un grand ouf pour Virton

Mais plus encore que l’incidence mathématique, c’est l’impact moral de ces trois points arrachés de haute lutte qui est important pour les hommes de José Jeunechamps.

Ceux-ci, une fois n’est pas coutume, ont assez rapidement trouvé l’ouverture dans cette rencontre (19’), via Pelé Mboyo, le meilleur homme sur la pelouse, et surtout, ils ne se sont pas trouvés menés d’entrée. Mieux même, ils n’ont concédé qu’un strict minimum d’occasions au cours de la première mi-temps. Deux timides essais de Ziani n’étant pas de nature à véritablement perturber la quiétude de Sadin qui disputait là ses premières en championnat cette saison.

Seul bémol pour les Gaumais dans cette période initiale: les possibilités tantôt galvaudées tantôt ratées d’un rien par Kagé, Mabella ou Masangu, sans quoi la phalange locale se serait déjà mise à l’abri dès le repos. La volée manquée par Mabella dès la reprise, sur un service idéal de Kagé, demeurait dans la même veine et maintenait ainsi l’Excel sous la menace d’un retour liégeois.

Celui-ci n’arrivera jamais, heureusement, malgré une domination territoriale plus affirmée des Rouches dans la dernière demi-heure et malgré l’une ou l’autre situation chaude dans la surface. Mais au bout du compte, Sadin n’aura aucun véritable arrêt à effectuer.

Dans ce contexte, le coup de sifflet final de M. Vermeire fut accueilli comme une véritable délivrance par les quelque 1 800 personnes qui avaient rallié le stade Yvan Georges (et ont pu applaudir le vice-champion d’Europe Julien Watrin avant la partie). Et plus encore par une équipe qui n’a pas économisé son énergie et n’avait plus signé la moindre clean-sheet depuis le 17 décembre (0-0 contre Waasland). Elle n’en a d’ailleurs réussi que quatre jusqu’ici.

VIRTON: Sadin ; Remy, Droehnle, Vinck, Lesquoy ; Masangu, Doué, Kagé (55’, Dudouit) ; Aguemon (74’, Bourdin), Mabella (55’, Abdallah), Mboyo (88’, Cassaert).

STANDARD: Poitoux ; Traore, Duplus (74’, Calut), Da Silva, Brrou, Dodeigne ; Mawete, Kuavita (67’, Diaw), Ziani, Berberi (58’, Ghalidi) ; Buksa.

Arbitre: J. Vermeire.

Assistance: 1 877.

Cartes jaunes: Vinck, Kuavita

Buts: Mboyo (19’, 1-0).

Note du match: 7.

19’, un long coup franc de Droehnle surmonte la défense et trouve Mabella dont l’amortie profite à Mboyo qui canonne (1-0).