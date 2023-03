Autant dire que les Chestrolais vont jouer leur fin de saison maintenant. S’ils veulent atteindre leur objectif des play-in, ils n’ont guère droit à l’erreur. "Un 4/5, ce serait l’idéal, lance Marc Hawley. Deux matches d’affilée contre Limburg, c’est sympa. Mais ce n’est pas génial de jouer un mercredi soir en déplacement."

Ce jeudi, en match amical contre Comblain (leader invaincu en D3), les Ardennais se sont inclinés 73-80. "Il n’y avait pas d’arbitre, regrette Marc Hawley. Mais c’est resté correct entre les joueurs. Notre jeu ? Pas terrible. Enfin, c’était quand même utile, pour retrouver du rythme. Mais il faut changer la mentalité actuelle. Les gars râlent de trop entre eux quand le ballon ne tourne pas. On doit absolument retrouver un bon esprit d’équipe et une bonne solidarité pour les six derniers matches. On va aller trois fois en Flandre. Si on n’y va pas avec une bonne mentalité, on ne gagnera pas. De la frustration en plus, ce n’est jamais bon."

Le coach du BCCA a vu Limburg en vidéo contre Boechout et Charleroi: "Ce n’est vraiment pas mauvais. Assez jeune. Et il y a un ailier américain (Smith) d’une trentaine d’années, très athlétique. Il est fort, il shoote à distance, il court. Ils ont un bon jeu placé, mais ils mettent aussi du rythme. Ça ne va pas être facile. "

Et Marc Hawley d’insister: "Le plus important, c’est notre mentalité. Il faut aborder ce match dans les meilleures conditions. À Hasselt, mercredi, ce sera plus dur. Ce sont deux matches importants. Il faudrait gagner les deux. C’est excitant. Il y a de l’enjeu. Cela dépendra de quel BCCA on verra."