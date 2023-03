Même pas sur le banc, Thomas Vincensini a payé sa mauvaise réaction

Qu’Anthony Sadin retrouve sa place entre les perches virtonaises ce samedi, pour la venue du Standard, n’a sans doute pas surpris énormément de monde dès lors que Thomas Vincensini, à qui on reproche de ne pas être suffisamment décisif, avait été la cible des supporters une semaine plus tôt. En revanche, on s’étonnait quand même que le portier corse, titulaire jusque-là, ne soit pas sur le banc face au Standard (De Ridder faisant office de numéro 2). "Tout simplement parce que je n’ai pas apprécié sa réaction quand j’ai annoncé ma décision, expliquait le T1 José Jeunechamps. Je n’ai pas grand-chose à lui reprocher, mais faire l’arrêt qu’il faut pour nous laisser dans le match, bonifier les défenseurs par sa personnalité, ce sont des choses qui comptent. Si tu es dernier, que tu as la plus mauvaise défense et qu’en tant que gardien, tu ne te sens pas trop responsable, ça ne va pas. Moi, je suis arrivé, j’ai fait 0 sur 9 et je me sens responsable. J’espère qu’il aura la bonne attitude, comme Anthony l’a toujours eue depuis que je suis là. Maintenant, je peux comprendre que sur le coup, ce soit difficile à accepter. Je ne vais pas lui lancer la pierre ; lorsque j’étais joueur, j’étais infernal si on me mettait sur le banc."