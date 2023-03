Le derby Sogefoot – RC Aubange a été arrêté

Les joueurs de Sogefoot, notamment Pesce, reprochaient à un Fernandes particulièrement habile balle au pied de les chambrer par ses dribbles. L’arbitre Manu Mandy, semble-t-il conseillé par le visionneur Patrice Moreau, a alors adressé, de manière assez surprenante, un carton jaune à Fernandes. La réaction de Pesce suite à cette décision n’a guère plu aux équipiers de Fernandes et un début d’échauffourée a suivi.

L’arbitre a dès lors arrêté la partie, dans l’incompréhension et la confusion générales. D’abord parce que tout le monde s’étonnait qu’un visionneur influence les décisions de l’arbitre pendant la rencontre. Ensuite parce que les joueurs du Racing ne comprenaient pas qu’un joueur soit sanctionné parce qu’il en rajoutait un peu dans ses dribbles. Et puis, après coup, il est apparu que le visionneur aurait conseillé à M. Mandy de donner un carton au n° 27 (Pesce), tandis que l’arbitre aurait entendu le 7 (Fernandes). Cela a d’ailleurs entraîné une vive explication entre l’homme en noir et son visionneur après la partie. Reste à présent à la commission sportive à trancher quant à l’issue de ce match.