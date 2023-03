Nouveau succès des Tintignolais qui poursuivent sur le bon rythme et restent à un point de Dison, le leader, avec un match de moins. "On avait l’impression qu’il ne pouvait rien nous arriver, on a eu énormément de réussite, avoue le coach Stevy Lenoir. La preuve avec trois autogoals et une frappe déviée pour nos quatre premiers buts. En 2e période, les visités ont joué avec un gardien volant, mais cela n’a pas payé pour eux. Place maintenant aux trois semaines de vérité (NDLR : Dison, Sougne, Verviers, les trois autres équipes du quatuor de tête) ." Les Tintignolais prennent l’entame de la rencontre à leur compte (0-4). Gedinne relève la tête et fait jeu égal avec son adversaire, mais le BAT tient sa victoire et la confirme avec deux buts durant le second acte (4-6).

G4 Sainte-Ode 2 – MF Etalle 2

"On aurait signé pour ce point avant le match au vu du noyau qu’on déplaçait", souligne le gardien stabulois Jimmy Karremans. Côté saint-odois, Donovan Hinck avait un goût amer : "On a eu la main sur la rencontre et les occasions de faire la différence avec des frappes sur les montants." Dès l’entame, Karremans doit sortir le grand jeu. Mais à la 6’, Arnould profite d’une position haute de Ninane (0-1). Peu après, Vandenbergh frappe sur la transversale. L’égalisation tombe à la 10’ quand C. Louvins, sur coup franc, transperce le mur (1-1). Sainte-Ode inverse même la tendance quelques instants plus tard grâce à Vandenbergh (2-1). Une frappe de Paquet pousse encore Karremans à l’intervention. Le second acte est plus pauvre en opportunités. Y. Louvins a la balle de break au bout du pied, mais, à 1 m du but, touche le poteau. À sept minutes du terme, Arnould file et surprend Ninane (2-2). Juste après, le poteau écarte un dernier essai local.