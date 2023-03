L’information principale du week-end, c’est qu’après Jamoigne, Dinez est assuré d’évoluer encore en Superdivision en septembre prochain. Bien que battues à Malonne ce samedi, les Houffaloises comptent 7 points de plus que Minérois à trois journées de la fin de saison et ne peuvent plus être rejointes ni dépassées. À la table, Dinez a profité de la présence de la jeune D2 Emily Delannoy côté namurois pour sauver l’honneur. Pour le reste, pas grand-chose à dire si ce n’est qu’Alisson Simar a poussé la première joueuse de Malonne, Natacha Koszulap, au 5e set.

Jamoigne 1 – Vedrinamur 9

C’est endeuillées par la perte de leur président, Pascal Denis, décédé ce vendredi, que les Gaumaises s’alignent face au champion invaincu de Vedrinamur. "Notre président ne l’aurait pas voulu autrement. Avec une minute de silence, puis une tournée en son nom, en bon vivant qu’il était." Retenue par ses obligations professionnelles, Aurore Lamberty ne peut s’aligner l’après-midi. Face à deux séries A et une B0, Jamoigne sauvera l’honneur grâce à Eva Giannini, qui confirme une fois de plus que son futur classement de B0 sera tout à fait logique, laquelle prendra la mesure en trois sets de Delforge.