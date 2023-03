Devresse arrache le nul à la dernière minute pour Marloie face à Mormont

Au premier acte, si Lomma tente sa chance par deux fois, les plus grosses occasions sont pour Marloie. Servi par Dessart, Jacquemart arrive devant Marthoz, mais le portier sort superbement. Dans la minute qui suit, après un contre rapide, Delvaux tente sa chance. Le poteau repousse. Un peu mieux en possession de balle, Mormont amène plusieurs fois le ballon dans le grand rectangle, hérite de plusieurs corners et phases arrêtées, mais sans jamais vraiment inquiéter Desseille. "Nous ne marquons pas beaucoup sur phases arrêtées ? C’est peut-être aussi Marloie qui défend bien sur des situations pareilles, répond Philippe Médery. Devresse, c’était le meilleur homme de Marloie ce samedi. Sur les phases arrêtées, il prend un ballon sur deux."

Si Lambert oblige Desseille à s’envoler à la reprise, c’est finalement Lomma qui ouvre le score. Il reste vingt grosses minutes et on se dit que Mormont vient de réaliser le plus dur. Bien en place défensivement, avec un trio composé de Charneux, Crèvecœur et Keysers, la troupe de Philippe Médery ne laisse aucune vraie occasion à Marloie, mais la suite, vous la connaissez déjà. "J’ai apprécié le fait de ne rien lâcher, confie Frédéric Jacquemart. Je suis très content de mes joueurs. Si nous avions perdu ce samedi, nous aurions pu faire une croix sur le top 5. Et si nous prenons les trois points face à Durbuy, nous ne serons pas loin."

Si Lecerf, après une percée à la Sébastien Chabal de la grande époque, alerte une dernière fois Desseille, le score ne bougera plus.

Un point qui permet à Mormont de rester à la cinquième place et de garder six unités d’avance sur Marloie qui peut toujours croire à la cinquième place. "Nous sommes là pour prendre du plaisir et nous continuons à en prendre, termine Philippe Médery. Pourtant, les conditions ne sont pas évidentes puisque nous nous entraînons comme des SDF, sans pouvoir mettre de la variété dans nos séances étant donné le synthétique dévasté."

Marloie: Desseille, Dion, Talmas, Devresse, Paquay (82’, Mayanga), Mohimont, Dehon, Delvaux (76’, Kalombo), Hanneuse (65’, Hébette), Dessart, Jacquemart.

Mormont: Marthoz, Lambert (76’, Amhauch), Charneux, Crèvecœur, A. Keyser, Boumedienne (65’, D. Keysers), Lecerf, Marchal, Lomma, Michel, Amrou.

Arbitre: Mehdi Britel.

Buts: Lomma (69’, 0-1), Devresse (90’, 1-1).

Cartes jaunes ; Devresse, Jacquemart, Talmas, Paquay, Charneux, Lomma, Boumedienne.

Assistance: 175 Note du match : 6

69’, superbe effort de Michel qui garde bien le ballon, résiste au duo Devresse-Talmas et glisse à Lommal dont le plat du pied termine au ras du poteau (0-1).

90’, sur un centre de Dessart, Devresse propulse le cuir au fond des filets (1-1).