Dans la course au challenge provincial, Goffinet a devancé Moussa sur le fil

Avant la dernière manche du challenge provincial de cross, disputée samedi à Bellefontaine (sur un circuit déjà utilisé pour les cross Adeps), il restait peu de suspense quant aux classements individuels finaux du challenge. Néanmoins, la situation promettait une lutte intense chez les minimes entre le Dampicourtois Eyosiyas Goffinet et le Bertrigeois Aurian Moussa. Les données étaient simples: celui qui devançait l’autre samedi l’emportait. Et le suspense est resté très intense jusque dans les derniers mètres puisque c’est quasiment à la photo-finish et au terme d’un joli sprint que le Dampicourtois a émergé. "C’est la première fois que je gagne le challenge, se réjouissait le citoyen de Saint-Remy, aux origines éthiopiennes. Aurian a mené une bonne partie de la course, j’ai attendu le sprint pour émerger."