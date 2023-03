Basket (R1): Neufchâteau B, pour un deuxième carton contre Ans?

Au match aller, le 29 janvier dernier, les Chestrolais s’étaient baladés en terre liégeoise: 57-102 au coup de sifflet final.

"Sans avoir livré un très bon match là-bas, glisse le coach Nicolas Sturam. Franchement, si on perd contre Ans, ça ne sert à rien de se battre pour le maintien, on peut redescendre directement en R2… Si on perd, c’est qu’on aura snobé cette équipe et qu’on aura gâché tout le travail qui est effectué depuis deux semaines. On va se frustrer et enrayer la belle dynamique dans laquelle on est. Je ne veux pas de cela. "

Il y a tout de même un match à disputer et à gagner sur le terrain. "Il y a quand même de la qualité dans cette équipe, ajoute le coach du BCCA. Ce n’est pas un match gagné d’avance. Mais si on est concentré et sérieux, il y a une différence de niveau entre eux et nous, c’est clair. Dire cela, ce n’est pas être méchant, c’est être réaliste."

On l’a compris, les Chestrolais, même déforcés, n’ont pas droit à l’erreur. "Et ensuite, il nous faudra encore une ou deux victoires, en fonction des résultats des autres (Andenne, Vieux-Campinaire et Verviers), pour être totalement à l’abri. "