À cet effet, José Jeunechamps, l’entraîneur, devra se priver de Kilic et Delorge, qui sont malades, de Khemais, encore absents quelques semaines pour soigner sa fissure au ménisque, d’Ilunga, out jusqu’en fin de saison, et d’Anne qui est toutefois proche d’un retour puisque, dès lundi, il pourrait se joindre à tous les entraînements collectifs. En revanche, Bourdin, absent contre Deinze en raison de l’accouchement de son épouse, est de retour tandis que Doué, victime d’une béquille à l’entraînement mercredi, est rétabli et figure dans le groupe.

Sylla pas repris non plus

Mais l’observation la plus marquante dans la sélection communiquée par le staff, c’est l’absence de Thomas Vincensini. Le gardien corse, pris en grippe par les supporters il y a une semaine (ils lui reprochent de ne pas être suffisamment décisif), accuse peut-être un peu le coup mentalement. José Jeunechamps ne l’a en tout cas pas retenu et Anthony Sadin va donc disputer son premier match de championnat cette saison. L’ancien portier de l’Union Saint-Gilloise n’avait été aligné qu’à l’occasion des rencontres de Coupe de Belgique. Sylla, transfuge du mercato qui n’a pas encore réellement convaincu jusqu’ici, ne figure pas non plus dans la sélection.

Le noyau: Sadin, De Ridder ; Remy, Droehnle, Bourdin, Vinck, Cassaert, Lesquoy, Koziello, Masangu, Doué, Paulet, Dudouit, Kagé, Albanese, Aguemon, Mabella, Mboyo, Abdallah.