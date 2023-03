Thiebaud Delmelle devient le directeur opérationnel de Virton

Jusqu’ici team manager de l’équipe première de l’Excelsior, Thiebaud Delmelle change de fonction au sein du club gaumais. Il en devient le directeur opérationnel. "Je vais m’occuper de diverses tâches comme la gestion du club et le fonctionnement du stade au quotidien, explique ce Virtonais de 30 ans, employé du club à temps plein depuis 2019 et auparavant chargé de la communication du matricule 200. On s’est rendu compte que, les jours de match notamment, il m’était difficile de me consacrer à temps plein à l’équipe première parce que j’ai d’autres fonctions à remplir. Un autre team manager est en place depuis lundi."