Sow (Durbuy) pourrait déménager à Andenne

Saga Durbuy, suite et pas fin. Certaines rumeurs laissent désormais entendre qu’Ousmane Sow pourrait trouver refuge à Andenne la saison prochaine. Le président du club namurois Philippe Rasquin, dernier en P1 namuroise, cherche un repreneur et Sow a déjà rencontré des responsables communaux andennais (précisons que trois joueurs de Durbuy évoluaient à Andenne la saison passée, à savoir Bouyaalan, Turhan et Zalli). Il souhaiterait développer des synergies avec la Ville par rapport à l’encadrement des enfants défavorisés notamment. Un refrain déjà entendu chez nous… Ce qui est certain, c’est qu’Ousmane Sow ne pourra évidemment pas aligner une équipe sous le matricule de Durbuy sur le terrain d’Andenne. Si l’Entente Durbuysienne maintient une équipe première la saison prochaine, que ce soit avec Sow ou d’autres personnes à sa tête, elle devra rester à Marche puisque le règlement fédéral interdit de déménager deux années de suite.