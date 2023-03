Robert Forthomme, le "monsieur foot en salle" de notre province, est décédé

Membre du Comité provincial depuis les premières heures du futsal dans notre province, Robert Forthomme y a œuvré durant 38 années. Comme arbitre, président du CP, formateur CPA et surtout secrétaire provincial, pendant 32 ans, avant de se retirer en juin 2019 et d’être fait membre d’honneur.

Connu pour sa bonhomie sous ses airs faussement ronchons, pour sa passion et son franc-parler aussi, Robert Forthomme se distinguait également par sa grande disponibilité. Joignable à toute heure de la journée ou presque pour tous ceux qui souhaitaient obtenir des informations, il manquait rarement les principaux rendez-vous du futsal luxembourgeois et on l’apercevait régulièrement au bord des terrains.

Au FC Arlon aussi

Concierge, par ailleurs, des installations de la Cova à Arlon, Robert Forthomme a aussi longtemps mis son dévouement au service du Lorrain Arlon, devenu FC Arlon par la suite. Dans la commission des jeunes ou pour donner le coup de main à sa compagne Maria à la buvette.

"Je ne pense pas que les gens peuvent se rendre compte de ce que ça représente d’œuvrer 38 années au profit de son sport favori, a écrit sur Facebook Freddy Merlot, le président du CP, ce vendredi. Autant qu’une carrière professionnelle si ce n’est que c’était basé sur du bénévolat. Robert laissera un souvenir indélébile de son passage dans le monde du football en salle et nous ne sommes pas prêts de retrouver quelqu’un avec une telle longévité au service des clubs."