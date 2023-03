Messancy va-t-il enfin battre un gros à l’extérieur ?

Au premier tour, Messancy avait créé la surprise en écartant Gouvy. "Mais nous avions eu la chance de jouer cette équipe lors de la première journée de championnat, quand elle n’était pas encore rodée, indique le milieu de terrain des Zèbres. Je garde en tête que le ballon avait tourné en notre faveur et je me souviens d’une équipe de Gouvy costaude. Maintenant, nous avons gagné une fois contre Gouvy, pourquoi ne pourrions-nous pas gagner une seconde fois ?"

"La prolongation de Romain, une bonne chose"

Depuis l’entame de la saison, Messancy n’a pas battu une seule équipe du top 5 à l’extérieur avec des défaites à Oppagne, Sart et Ethe. "Mais mis à part Sart, les deux autres matches sont tombés dans une période où nous étions un peu moins bien", justifie Romain Delongueville.

L’information de cette semaine du côté de Messancy était la prolongation de Romain Ollé-Nicoll e. "Le groupe était content de cette annonce, avoue Romain Delongueville. Les joueurs ont confiance en lui et lui, il sait nous donner confiance. Les entraînements sont dynamiques et bien pensés. Mais pour Messancy, Romain, ce n’est pas seulement un entraîneur. Il est aussi très important pour tout ce qui touche à l’extra-sportif. Son départ aurait été une grande perte pour le club."

Si Romain Ollé-Nicolle est resté, c’est aussi pour continuer à faire progresser son groupe. "Cette année, nous allons probablement atteindre notre objectif qui était de se maintenir, enchaîne Romain Delongueville . Mais le but, c’est d’avancer le plus possible dans les futures années. Nous avons un groupe assez jeune, plein de potentiel. Et ce groupe peut encore passer un cap. L’an prochain, si nous pouvons jouer le haut du tableau et viser la montée, nous n’allons pas nous en priver. Si ce sera avec moi ? Je n’ai pas encore prolongé, nous sommes en discussion, mais je devrais rester."