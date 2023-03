Je pense que tout le groupe faisait déjà du bon boulot lorsque j’étais blessé hein ! Même sans moi, Longlier disposait de la meilleure défense de la série. Quentin Cravatte réalise une toute grosse saison. Gillian Van Den Eynde et Maxime Henrotte ont aussi fait le boulot. Mais une défense, ce n’est pas uniquement quatre gars. Si tu défends à quatre, des buts, tu vas en encaisser. Nous, nous défendons à onze et cela paye.

Vous venez de mettre trois buts en deux matches. Vous vous êtes découvert une âme de buteur ?

Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment (rires). En début de saison, j’avais dit que j’aurais aimé mettre quelques buts car pour moi, un bon défenseur, c’est un mec qui fait le boulot dans les deux rectangles. Mais désormais, avec Loïc Hatert, Samy Lahrach et nos flancs, nous obtenons un tas de phases arrêtées. Quand tu as dix coups francs bien placés alors que tu en avais trois par match avant, les possibilités de marquer sont plus nombreuses. Des gars comme Bréjard ou Cravatte savent aussi mettre des buts de la tête, je ne suis pas le seul.

Avec Loïc Hatert toute la saison, Longlier serait plus haut au classement ?

Plus haut, je ne sais pas. Mais nous aurions probablement mieux joué au football. Contre Chaumont, nous avons déroulé pendant une période avant de ne plus montrer grand-chose après la pause. Alors oui, nous avions déjà match gagné, mais cela coïncidait avec la sortie de Loïc. Idem la semaine dernière à Vaux-Noville. Loïc, il a cette faculté à mettre le ballon au sol et à faire jouer les autres. Quand il a envie, ce mec, c’est une bête. Je n’ai jamais joué avec un gars aussi fort. Il existe un Longlier avec lui et un Longlier sans lui. C’est dommage d’être un peu dépendant de Loïc, mais bon, vu son expérience et sa formation, c’est normal. Et là aussi, s’il n’avait pas des bons joueurs autour de lui, il ne ferait rien. Si vous ne lui donnez pas de ballons ou que les flancs ne font aucun appel en profondeur, il n’arrivera à rien.

Il va prolonger

Longlier peut revenir à quatre points du duo de tête en cas de succès dans votre match de retard à Houffalize. Et mis à part Ethe, vous devez encore jouer toutes les équipes devant vous. Longlier a les cartes en main ?

Oui, mais les cartes, il faut encore savoir les jouer. Au premier tour, nous perdons face à Gouvy, Oppagne et Sart. E nous ne prenons qu’un point à Messancy. Il faudra faire mieux que ce 1/2 et montrer que nous sommes une vraie équipe. Mais pensons d’abord à Bastogne. Ce qui est bien avec notre récent 9/9, c’est que nous ne devons plus nous concentrer sur le maintien. Mais bon, il ne faut pas s’enflammer. Sans manquer de respect à nos trois derniers adversaires, il s’agissait de trois équipes moins bien classées et qui étaient dans nos cordes.

Le coach a annoncé que plusieurs cadres avaient prolongé. Vous en faites partie ?

Pas encore officiellement, mais c’est comme si c’était fait. Je suis à deux minutes du terrain, je joue avec des potes, j’ai un super coach et Longlier est mon club de cœur. J’avais dit que j’étais partant pour prolonger si l’équipe continuait à se renforcer pour évoluer, ce que nous n’avions pas spécialement fait voici un an et de mi selon moi. Nous serons à la troisième année sous Damien Tucci et nous savons qu’il faudra se sortir les doigts pour avancer avec lui.

La Nationale ne vous tente pas. Il se murmure que plusieurs clubs vous suivraient du coin de l’œil ?

Je ne vais pas mentir, jouer en nationale, c’est un objectif pour le futur. Mais bon, là, je suis toujours aux études et je n’ai pas de voiture. Cela me paraît délicat de revenir m’entraîner deux fois par semaine. C’est déjà parfois difficile de se libérer le mardi. Après, être suivi par des clubs, cela ne veut pas dire grand-chose. Je n’ai jamais reçu un message d’un coach me disant qu’il était intéressé. Ceci dit, pour jouer plus haut, il va falloir que je soigne mes petits pépins physiques. J’ai souvent des bobos à droite ou à gauche. Je joue rarement à 100%. Jusqu’à maintenant, mon corps ne suit pas vraiment. Et si c’est pour monter et faire les choses à moitié, cela ne m’intéresse pas. Si c’est pour faire cela, je préfère rester avec les copains en P1 et guindailler après un succès.