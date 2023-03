Assenois, la victime du réveil de Nicolas Bauduin ?

Pour ne pas se faire peur et pour rester toujours concerné par la cinquième place. "Oui, mais le tour final, il ne faut plus y penser pour le moment, indique l’attaquant de Vaux-Noville. Nous avons souvent pris des points contre les gros, mais face aux équipes moins bien classées, nous galvaudons. C’est ce qui nous empêche de viser plus haut au classement."

Le programme de Vaux pour les prochaines semaines ? Assenois, La Roche, Chaumont et Houffaloise, "Mais ne comptez pas sur moi pour dire que nous allons prendre douze points, raconte le Liégeois. Mais c’est clair que devant, les équipes vont s’affronter. Donc, nous pouvons réaliser des bonnes opérations à condition de prendre des points. Ceci dit, je m’attends à des matches compliqués. A commencer par celui de dimanche face à Assenois. Cette équipe n’a sans doute pas oublié le match aller. Mais si nous prenons six victoires sur les sept derniers matches, je pense que la cinquième place sera pour nous. Dans tous les cas, moi, je jouerai chaque match pour gagner. Je suis un gros compétiteur. Même un bête amical, j’ai envie de le gagner."

"Rester à Vaux ? C’est en bonne voie"

Auteur de douze buts depuis le début de la saison, Nicolas Bauduin avait recommencé 2023 par un doublé face à Sart.

Mais l’attaquant n’a plus marqué depuis quatre matches. "Je l’ai déjà dit, mais je ne suis pas un grand buteur, sourit Nicolas Bauduin. Après, cela fait quelques matches que j’hérite de grosses occasions et que je n’arrive pas à taper le ballon au fond. Intérieurement, c’est frustrant, mais je sais que cela va revenir. Et pourquoi pas dès ce dimanche. Mon avenir ? Le comité a commencé à recruter les joueurs. J’ai vu les dirigeants ce mardi. Nous ne sommes pas encore tombés d’accord sur tout, mais c’est en bonne voie. Je me sens bien à Vaux-Noville, je ne suis pas dans l’optique de partir absolument. Mais je ne suis pas pressé non plus. Des contacts ? Plusieurs clubs en province de Liège m’ont appelé."