Les cinq matchs à suivre en P2 et P3

3. Bomal – Heyd (3D) Si Bourdon semble avoir définitivement creusé l’écart, la bagarre pour la deuxième place risque de faire rage. Dans ce contexte, le derby communal entre Bomal (2e, 41 points), invaincu depuis le 13 novembre, et Heyd (4e, 40 points), qui n’a plus perdu depuis le 1er octobre, vaudra son pesant d’or. Tout autant, d’ailleurs, que le duel entre Champlon (3e, 41 points) et Rendeux (5e, 36 points).

4. Bande – Nassogne B (3D) Les Bandurlins n’ont engrangé qu’un seul point dans ce championnat, c’était au match aller, lors de la première journée. Une semaine après avoir déclaré forfait, trouveront-ils les ressources pour ennuyer leurs voisins nassognards, qui ne comptent que quatre points de plus ?

5. Givry B – Lierneux (3E) Si le titre est promis à Vaux-sur-Sûre, il reste trois équipes en lice dans la course à la troisième place. Givry B et Lierneux en font partie. Les Canaris, qui restent sur cinq victoires de rang à la maison, tenteront de confirmer la tendance face à des Lierneusiens qui ont essuyé leur premier revers en déplacement dimanche dernier à Vaux-sur-Sûre.