Kiki Louvins (Houffaloise) Le surnom d’un ours en peluche, mais la taille d’un grizzly et les bras d’une pieuvre. C’en était trop pour les Gaulois et Jérôme Jadot repartis chasser le sanglier sans demander leur reste.

Défenseurs

Alex Petit (Ethe) Gauthier Joseph et Gouvy jouent en orange, couleur de la célèbre marque Stihl. Du coup, le défenseur cassidje a peut-être cru un instant qu’il participait à un Mondial de tronçonnage.

François Bastin (Houffaloise) Se pointer tranquillement, et sans prévenir, chez son ex après dix ans d’exil, c’était assurément le coup le plus audacieux du week-end. Et en plus, il lui a laissé l’addition.

Mathieu Laffargue (Nothomb) En plein carnaval à Saint-Mard, c’est lui qui a balancé le plus gros pétard. Mais il préfère garder les confettis pour la fin de saison. En attendant, les joueurs de Bleid ont un peu le masque.

Médians

Emmanuel Okoraofor (Sart) Première touche de balle et but. La réussite du champion ?

Hervé Kagé (Virton) Première touche de balle et… occasion ratée. La malchance du descendant ?

Julien Fries (Bertrix) Annoncer son départ puis claquer un triplé dans la foulée ou l’art d’attiser les regrets. On a beau chercher, on n’a pas vu plus sadique que ça ces derniers jours. À part peut-être le patron de Delhaize.

Attaquants

Rayan Barazouk (Marloie B) Un doublé en cinq minutes contre Mageret, trois buts en neuf minutes une semaine plus tôt contre Petit-Han. Appelez-le désormais Rayan Barazooka !

Gauthier Boulangé (Sart) Deux jaunes en trois minutes contre Gouvy, deux jaunes en moins de deux minutes contre Assenois. Le record ne devrait plus tarder à tomber.

Yanis Zitella (Gouvy) Qu’est-ce qui est le plus dur à manquer: un éléphant dans un couloir ou une cage de 7,32 m de large à moins de 7 m de distance ? Yanis Zutella !

Axelle Pigeon (Sibret) Une solide frappe dans le coin droit, une autre dans le coin gauche. Comme quoi, dans le foot, il n’y a pas que les ailes de pigeon, les cuisses jouent aussi un rôle…