Juliette Léonard ne voulait pas laisser sa chance

Pour Juliette Léonard, il s’agit des derniers matches avec Libramont. Comme nous vous l’annoncions dans notre édition de samedi dernier, la jeune fille rejoindra Neufchâteau, en R1, la saison prochaine. "Quand Neufchâteau a pris contact avec moi, il m’a fallu moins d’une semaine pour faire mon choix et pour accepter la proposition, avoue celle qui a débuté à Saint-Hubert. Il s’agissait d’une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Mais je ne m’attendais pas trop à ce que Neufchâteau s’intéresse à moi. Enfin, quand j’ai lu que Doriane Antoine arrêtait et que deux joueuses de Rulles avaient décliné, je me suis dit que j’aurais peut-être un coup de fil."

"Tout le monde a compris mon choix"

Si Juliette Léonard pensait prolonger à Libramont, l’intérêt Chestrolais a donc modifié les choses. Mais Libramont, comment a-t-il pris l’annonce du départ de sa jeune promesse ? "Tout le monde a été très compréhensif, raconte Juliette Léonard. Évidemment, le club aurait préféré que je reste, mais ils ont tous compris. Avant d’accepter l’offre de Neufchâteau, j’avais appelé Logan Draux pour avoir son avis. Il était déçu de mon départ, mais il m’a dit que j’avais raison d’accepter. Ce n’est pas comme si je partais dans un clic qui évolue au même niveau que Libramont. Ici, il s’agira d’un pas en avant pour moi. La joueuse qui va le plus le manquer à Libramont ? Oh, c’est difficile. Je n’ai pas envie de citer une fille plus qu’une autre. Elles vont toutes le manquer. Je pense à Jalna Bouillon, Jo-Ann Frauenkron ou encore Mathilda Eischen que j’ai appris à connaître cette saison. Et ma sœur évidemment."

À Neufchâteau, Juliette Léonard né ne débarquera pas en terrain inconnu puisqu’elle va retrouver d’anciennes équipières, comme Églantine Bruyns et Charlotte Duquenne. "Et Perine Deneve est ma colocataire, sourit Juliette Léonard. Donc, je connais du monde. Mais je n’ai pas parlé avec elles avant de donner mon accord. Même si je pense qu’elles sont contentes de me voir arriver. Et que certaines savaient peut-être que le club allait me contacter."