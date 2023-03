Deux premières pour le dernier rendez-vous provincial de la saison

En cross-country, la dernière manche du challenge provincial de régularité aura lieu ce week-end. Et pour cette dernière, on aura droit à deux premières. En effet, ce n’est pas un dimanche qu’aura lieu le cross cette fois, mais un samedi (aux mêmes horaires). De plus, ce n’est plus Bastogne, mais la localité de Bellefontaine qui accueillera les athlètes ce samedi, sur des parcours tracés à proximité du complexe sportif par la section izeloise de l’AC Dampicourt. Le départ du premier cross, pour les Kangourous, est fixé à 13 h 25 ; celui du dernier (pour juniors, seniors et masters masculins) à 15 h 05. L’occasion de voir à l’œuvre quelques-uns(e)s des jeunes athlètes qui ont empoché des médailles lors des récents championnats de Belgique.