Tennis de table: Amélie Bergmann visera une première médaille en aînée aux championnats de Belgique

Si Marylène Spoiden et Virginia Stanescu sont déjà des habituées aux médailles chez les aînées et que sauf catastrophe, elles devraient agrandir leur palmarès, aussi bien en doubles qu’en simples, chez les plus de 60 ans, pour Amélie Bergmann, c’est une première médaille, voire un premier titre chez les plus de 40 ans, qui sera visé. La Rullote a trusté les podiums chez les jeunes et il est possible qu’elle en fasse de même chez les aînées. Après avoir réalisé le triplé aux championnats provinciaux, elle a tout d’abord une belle carte à jouer en doubles, avec son équipière en club, Nathalie Laloy, puisqu’elles sont la deuxième tête de série. Nous suivrons également dans cette catégorie la paire Cindy Lemaire-Natacha Vagenende, qui pourrait créer la surprise.