Régis Yerna se plaît avec les jeunes mormontois

Le Liégeois, passé par Odeigne, a débarqué à La Forge via son ami Thibaud Bajza, aussi arrivé cet été. Avec l’ex-Erezéen Thibaut François, ils sont les trois trentenaires qui épaulent la classe biberon de Christophe Lecarte. Régis Yerna (30 ans) a accroché au projet mormontois et se plaît à encadrer les jeunes. "Je n’ai pas l’âme d’un leader, mais j’essaie de les conseiller et de les guider, même si certains sont un peu tête brûlée. On a notamment mis en place un système d’amendes, pas gros montants, pour qu’ils voient comment ça se passe s’ils atteignent la D3."

Derby face à Oppagne

Malgré les trajets, l’habitant de Crisnée ne regrette pas d’avoir rejoint Mormont, "un club familial où j’ai été super bien accueilli ". Le défenseur épingle un seul point négatif: l’étroitesse du noyau. Le groupe comptait une quinzaine d’éléments en début de saison, mais n’a pas été épargné par les blessures et arrêts. "Le plus embêtant, c’était de se retrouver à 6 la semaine. Maintenant, nous nous entrainons avec les U16 et la différence se voit." Après un début d’année compliqué, Mormont B reprend des couleurs. "La victoire de ce week-end a fait beaucoup de bien", reconnait Régis Yerna. Les Orangés comptent poursuivre sur cette lancée lors de la réception d’Oppagne B. "Ce derby, c’est la première chose dont on te parle en arrivant. Les jeunes sont motivés, car ils jouent contre leurs potes." Un match qui aura aussi son importance au classement. En cas de victoire, les Mormontois passeront les Gaulois.