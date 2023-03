Oui, nous avons été punis par un arbitrage litigieux sur ses prises de décisions notamment avec cette double carte jaune pour Werhert, et puis un penalty alors que le joueur se trouve dehors de la surface. Et puis les deux buts coup sur coup, mais outre le mental, il y a aussi la qualité de mes joueurs, qui reviennent au score alors qu’on est mené de deux buts à deux reprises dans le match.

Quels ont été vos changements tactiques après l’exclusion ?

Je n’ai pas réellement fait de changement, nous sommes restés à trois devant ce qui a obligé Leglise à rester à quatre derrière. Honnêtement, on n’a pas vu la différence numérique sur le terrain. Je pense que la victoire reste logique.

Une victoire plus qu’importante dans la course au top 3 ?

Oui bien sûr, soit on laissait partir Leglise, ou soit on laissait cette équipe derrière nous. Et puis on savait que Muno se déplaçait à Gérouville qui n’est pas le plus simple des déplacements et on l’a encore vu grâce avec ce partage. Et même si Bouillon est sur la bonne voie pour être champion, il faut se dire qu’il n’y a que 7 points d’écart entre Habay et notre équipe alors qu’il reste 21 points à prendre et qu’on doit encore affronter Habay, donc je pense que tout reste possible.

La fin de championnat vous laisse un bel objectif ?

On va tout faire pour essayer d’accrocher Habay, c’est une certitude. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, je ne dis pas qu’on fera un sans-faute sur les 7 derniers matchs, mais ça peut aller dans un sens comme dans l’autre. L’objectif principal reste tout de même de faire partie du podium. Ce serait une très bonne saison de notre coté. Mais nous devons également regarder derrière nous avec Leglise et Muno qui sont aussi présents. On sait qu’on peut finir la saison à la 5e place.

Vous pensez déjà à la saison prochaine dans le coin de votre tête ?

Non, nous n’avons pas encore préparé la saison prochaine, on vit d’abord cette saison en essayant d’atteindre les objectifs. Je pense qu’on a une belle équipe, on aurait pu avoir quelques points de plus. Et puis l’équipe première prime aussi, avec notamment Mathieu Feller qui s’est fait sa place avec les A.