Les choix payants de Melreux qui retrouvera la nationale

Les Ansois, en embuscade à un point de Famennois, avaient bien l’intention de passer devant eux à l’occasion du match au sommet du week-end dernier mais ce sont les Melreusiens qui se sont imposés et qui comptent désormais une avance de quatre unités.

Un viatique sans doute synonyme de montée et donc d’objectif atteint par Serge Lambert et sa bande. "Il reste quatre matches à disputer, explique le capitaine. On espère pouvoir fêter le titre lors de la venue de Malonne C. En attendant, on a aussi l’objectif de sauver notre équipe B en deuxième provinciale, donc, on va sans doute effectuer quelques petits mouvements dans les cadres."

Des changements qui n’avaient pas eu lieu pour ce match au sommet avec des choix qui se sont avérés payants. "La question qui se posait résidait dans le choix du quatrième joueur, explique Serge Lambert. Soit faire confiance à Pierre (Carrier) qui n’avait pu s’imposer au match aller ou alors, je pouvais m’aligner, mais avec mes blessures, j’avais clairement un manque de rythme. On a fait confiance à Pierre qui a remporté deux matches. On a bien fait. Et d’ailleurs, on va faire confiance à l’ensemble du même groupe pour la saison prochaine avec le retour aux affaires de Michaël Louche et le trio Gathy-Houziaux-Kerkhove qui sera toujours bien présent. De mon côté, j’espère descendre d’un classement et ainsi pouvoir aller jouer avec les B."