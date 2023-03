Interclubs tennis: les Marchoises veulent rester au sommet national

Maud, comment se présente la campagne 2023 pour vos deux équipes ?

Nous alignons à peu de chose près le même noyau que l’année dernière. Seule la Bastognarde Alix Louis nous a rejoints. Les objectifs seront les mêmes. En dames, nous devrons composer avec Astrid Leclère qui sort de blessures et qui est un peu moins concernée par le tennis. Mais avec Claire Duter qui réalise de gros résultats cet hiver en France et surtout avec Caroline Daxhelet, absente l’année dernière, qui est sous-classée et qui devrait être beaucoup plus présente que ces dernières années, on est plus fortes. Caroline qui va jouer en quatrième position, c’est quasiment deux points assurés à chaque rencontre. On en aura bien besoin, car j’ai étudié la composition des équipes que nous allons rencontrer et je peux vous assurer que c’est du lourd. On visera une qualification pour le tour final, mais ce ne sera pas évident.

Est-ce envisageable de renouveler votre titre de championnes de Belgique de division 1 nationale des plus de 25 ans, ce qu’aucune équipe de la province, toute discipline confondue, n’avait jamais réussi ?

Au contraire de l’équipe dames open, nous alignons une équipe qui est favorite sur le papier. Mais nous n’allons certainement pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Sur le plan individuel, vous avez joué le tournoi Belgian Circuit de votre club la semaine dernière. Comment s’est passée cette rentrée ?

Je ne m’entraîne jamais beaucoup en hiver, ce qui fait que mes débuts de saisons d’été ne sont jamais extraordinaires. Je suis tombée au premier tour sur une fille très forte. Il m’aurait fallu un ou deux matches dans les jambes pour pouvoir revendiquer quelque chose. Pourtant, physiquement je suis au top. Cet hiver, j’ai réalisé un rêve de petite fille en m’inscrivant dans un club de foot. Je joue comme ailier dans le club de Houyet (Namur). J’y ai même marqué mon premier but il y a quinze jours.

Quel est votre programme cet été ?

Vu mon boulot de kiné-ostéopathe, il ne m’est plus possible de faire deux tournois par semaine et de courir à travers toute la Belgique comme par le passé. Je vais sélectionner une dizaine de tournois en privilégiant les plus importants, ceux de trois étoiles et plus. Malheureusement, ces tournois se disputent loin de notre région.