Cyclisme: les Soudal-Quick Step de Patrick Lefevere seront présents à la Famenne Ardenne Classic à Marche

Toutes ces inscriptions démontrent simplement combien l’organisation du CC Chevigny est reconnue et appréciée par les staffs et les coureurs des équipes professionnelles.

L’UCI a, certes, eu la bonne idée de programmer ses championnats d’Europe de gravel le même jour à Heverlee, mais qu’importe. Le dimanche 1er octobre sera à marquer d’une pierre blanche pour les fans de cyclisme de notre province et des environs. Il faut, évidemment, espérer que les dieux de la météo se montreront davantage conciliants qu’en 2022. Mais à coup sûr, le hall du WEX marchois risque bien d’afficher complet pour les opérations de départ, à nulle autre pareille sur le circuit mondial, de la cinquième édition de la Famenne Ardenne Classic.

Jamais en effet depuis son lancement en 2017, l’unique épreuve pour coureurs professionnels organisée en terre luxembourgeoise n’a enregistré pareil engouement chez les formations du sommet de la pyramide, celles du WorldTour.

Les Lotto étaient bien seuls en 2017 lorsque le Batave Moreno Hofland s’imposa sur l’avenue de la Toison d’Or.

D’année en année, malgré les annulations de 2020 et 2021 par la faute du Covid et du remaniement du calendrier, la FAC a conquis ses lettres de noblesse. À la fois pour la qualité de son organisation, l’originalité d’un départ indoor, son superbe boulevard d’arrivée et surtout un parcours vallonné, mais pas trop. Sans oublier, bien entendu, son classement (1.1), qui rapporte 125 points UCI à son vainqueur.

Elles étaient six l’an dernier, lors de la victoire d’Axel Zingle pour la Cofidis.

Eh bien, en octobre, elles seront au moins huit, les formations du top, soit les Intermarché, les Alpecin, les Cofidis, les Jumbo Visma, les AG2R, les UAE et donc les Soudal-Quick Step. On sait que les loups sont de plus en plus nombreux dans nos contrées. De quoi inciter la Wolfpack à se régaler au pays du matoufè.

Avec les frères De Lie, Mertz et Lecerf ?

Difficile, évidemment, d’établir dès à présent la liste des participants qui monteront sur la scène du WEX. Les Pogacar et Vingegaard seront sans doute soit déjà en vacances soit occupés à préparer le Tour de Lombardie, mais vu les noms qui composent ces équipes du top, on peut s’attendre à voir défiler bon nombre de cadors. À côté des teams du WorldTour, la plupart des formations de D2, celles du ProTour, avec les Lotto Dstny, les Israël, tous deux descendants, mais aussi les Flanders Baloise, les Bingoal WB ont déjà reçu le précieux sésame.

En principe, Arnaud De Lie devrait être aux commandes des Lotto avec une indicible soif de revanche après sa déconvenue de l’automne dernier. On peut espérer la présence à ses côtés de son aîné, Axel. Rémy Mertz, tout près de la victoire en 2020, espère, lui aussi, retrouver les routes d’Ardenne et de Famenne, tandis que les supporters de William Jr Lecerf comptent bien le voir dans la sélection de Patrick Lefevere. Les Tudor de Cancellara sont aussi annoncés. Peut-être avec Luc Wirtgen, dont les premiers coups de pédale sous ses nouvelles couleurs sont attendus fin de ce mois en Italie.

D’ici là, de Bertrix à Bastogne, de Vielsalm à Virton, tous les haruspices du vélo vont pouvoir rivaliser d’ardeur. Beaucoup d’eau coulera encore sous les ponts de l’Ourthe d’ici là. Mais il n’est pas interdit de rêver et d’imaginer un sprint royal entre Fabio Jakobsen, Olav Kooij, Jasper Philipsen, Gerben Thijssen et notre Arnaud De Lie…