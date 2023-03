"Bras possède une très belle équipe et la deuxième meilleure défense de la série derrière Tellin. Mais nous n’avons également concédé que 3 petits buts sur les 6 derniers mois à la maison. On savait donc que nous avions fait le plus difficile en ouvrant le score", reconnaît François Dambly, le T1, passé par Sedan ou le Standard chez les jeunes.

Au micro de TV Lux dimanche, François Dambly a mis en avant l’esprit familial du noyau à sa disposition. "La majorité des joueurs habite à Carlsbourg même. Ils jouent ensemble depuis leur plus jeune âge, sont amis, cousins. Je trouve ça magnifique, ça ne se trouve plus facilement une véritable équipe de village. Ils se connaissent par cœur et tirent tous dans le même sens." À l’image du capitaine, Lucas Rézette, impliqué dans plusieurs buts et actions dangereuses ces dernières semaines. "Je lui ai récemment demandé d’être plus décisif, de prendre plus ses responsabilités et je dois dire que le message est passé. Plus qu’un relais, il est un leader technique et physique. Lucas est un mec exemplaire, sur et en dehors du terrain. C’est un atout incroyable pour un coach de l’avoir dans son équipe. Je peux le faire évoluer à tous les postes les yeux fermés, même au goal, avec la même réussite. Il n’a rien à faire en P3, mais c’est Carlsbourg qu’il veut…"

Des propos relayés par Lucas Rézette lui-même. "" Cela fait maintenant plusieurs années que je suis capitaine et c’est évidemment une petite satisfaction d’être le porte-drapeau de l’équipe de mon village." Pour François Dambly et ses hommes, gagner face à Bras étaient primordial pour engranger la confiance avant un mois de mars plutôt costaud. Saint-Pierre, Tellin, Libramont B et Bertrix sont en effet au menu des prochaines rencontres.Dans le noyau actuel, il reste une dizaine de rescapés de la seule aventure de Carlsbourg en P2, lors de la saison 2016-2017." Les joueurs ont plus de bouteille aujourd’hui. Nous sommes ambitieux mais si nous ne montons pas cette saison, il faudra compter sur nous l’an prochain." Une saison que François Dambly prépare déjà." Quasiment tout le groupe poursuivra. Nous avons déjà fait signer Erwin Englebert de Haut-Fays. Et je recherche encore un joueur par ligne, dont un gardien. À vos CV (rires)", précise le T1.