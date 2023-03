Basket (R2): Jérôme Lognard et les Arlonais peuvent toujours y croire

Les hommes de Denis Jacquemin sont, pourtant, mal entrés dans la partie. "C’était un problème défensif, relève Jérôme Lognard. Il n’y avait pas assez d’aide derrière. Et on leur laissait trop de rebonds offensifs. Devant ? On ne construisait pas assez. Mais on s’est tous réveillé d’un coup au deuxième quart-temps. On a été plus agressif en défense, on a mieux construit en attaque, sans précipitation. Et on a joué avec Vlad (Vladimir Vukovic). Il était clairement le plus costaud sur le terrain. Ils ont été obligés de resserrer la défense sur lui. Et cela nous a donné des shoots à distance. "

Les Arlonais ont fait la différence, mais leur énorme maladresse aux lancers francs (6/24 !) a permis à Nivelles de rester dans le match jusqu’au bout. "Les lancers francs, c’est honteux, poursuit l’ailier arlonais. Nivelles récupérait le ballon, mais ils forçaient trop vite le jeu. Et notre défense de zone a bien fonctionné. Les gars de Nivelles ont mis quelques shoots à trois points, mais on a été agressif et collectif et on a su intercepter plusieurs ballons et partir en contre-attaques. Depuis le début de la saison, on a du mal à gérer les fins de matches. Ce n’est pas neuf. Mais cette fois, on s’en sort grâce à notre défense. On est vraiment content. Cette victoire nous redonne du peps. Et on sait qu’on doit prendre chaque match au sérieux et ne pas baisser les bras quand on est mené. Il faut jouer jusqu’à la dernière minute. "

Brainois, Nivelles et Union Liège

Il reste sept matches à leur programme et les Arlonais doivent laisser trois équipes derrière eux, pour éviter la descente directe et le match de barrage. Au vu de la situation actuelle, cela devrait être Brainois, Nivelles et Union Liège. "On ne va pas cibler des matches, mais on sait qu’on doit gagner contre les deux équipes de Liège, qui sont les plus abordables pour nous. Et on va essayer de créer la surprise contre une équipe du haut de classement. Ce serait top. Au minimum, en tout cas, il nous faut encore deux victoires."

Jérôme Lognard veut faire le nécessaire pour maintenir l’équipe, mais il ne poursuivra pas l’aventure en régionale la saison prochaine. "Je souhaite rejouer avec l’équipe B en P1. J’aurais peut-être un projet immobilier qui va se mettre en route et cela risque de me prendre beaucoup de temps, explique-t-il. Je retrouverais des potes aussi. Et j’adore l’idée de pouvoir encadrer des jeunes et partager mon expérience."