Jaspart, pour un nouveau cycle à Saint-Hubert

Une officialisation qui va aussi permettre de bouger au niveau du noyau. Comme annoncé, Matthieu Crabbe et Adrien De Sousa joueront en P1. Marius Poncin, lui, ira à Neufchâteau B. De son côté, Romain Legrand arrêtera. "Et Théo Pierret va partir un an aux USA, précise Philippe Léonard. Le départ de Marius n’était pas prévu. Il faudra renforcer le noyau. Burton et Chardome vont intégrer le noyau comme prévu et deux renforts extérieurs devraient débarquer. Un joueur a déjà donné son accord."

De son côté, Michaël Jaspart se réjouit de découvrir Saint-Hubert. "J’arrivais à la fin d’un cycle à Ninane et j’étais à l’écoute d’un projet qui me donnerait envie de continuer, je l’ai trouvé à Saint-Hubert, indique le citoyen de Boncelles, qui fêtera ses 50 ans en août. Je vais découvrir un club, des joueurs et la région. Ce sera à moi de me faire mon avis. Le basket que j’aime ? Du physique et du collectif. Après, il faut aussi savoir s’adapter au noyau. Je sais que Saint-Hubert est un mélange entre des jeunes et des gars plus expérimentés, mais je vais avoir l’occasion de découvrir tout le monde."