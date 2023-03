En effet. Notre première mi-temps a été mauvaise, mais Aye n’a pas vraiment eu d’occasions. Nous avons eu dix bonnes minutes à la reprise, mais nous sommes retombés dans nos travers et il a fallu un contre pour ouvrir la marque. On a ensuite bien résisté. C’est quasiment une première pour nous, car, généralement quand on va à Aye et qu’on mène, on se fait toujours reprendre.

Ce 9/9 démontre-t-il que vous êtes dans une phase positive ?

Quand je suis arrivé (en décembre), nous avons joué deux bons matches et nous méritions mieux que les deux revers. Contre Melreux notre victoire était méritée. Et puis on sort avec un 6/6 lors des deux dernières rencontres, alors qu’on aurait pu en prendre un ou trois. Finalement, cela s’équilibre.

Quel changement avez-vous remarqué depuis votre arrivée à la tête de l’équipe ?

Il n’y a pas eu de révolution. Nous avons effectué une bonne préparation en janvier avec 80% de présence, mais nous n’avons malheureusement pas pu jouer de matches amicaux. On sait aussi qu’on doit composer avec un noyau restreint de 15/16 joueurs. Comme on semble sauvé à présent, on compte inclure deux, trois jeunes lors des derniers matches

Et on vous retrouve également sur le terrain ?

Ce n’était pas prévu. Mais les deux défenseurs centraux, Bertimes et Dansart, étaient blessés. Et cela n’aurait pas été un cadeau pour un jeune de la P3 de prendre cette place, alors qu’on se battait pour prendre des points et sortir de la zone dangereuse. Cela faisait six mois que j’avais arrêté et j’ai décidé de me relancer. Il faut avouer que cela me manquait déjà même si je n’avais pas arrêté de faire du sport. Je prévoyais d’ailleurs un triathlon, ce sera peut-être pour les vacances d’été.

Est-il à présent possible de jouer la dernière tranche ? Cela peut-il devenir un objectif ?

L’objectif premier était d’arrêter l’hémorragie et de se mettre à l’abri. La tranche, on y regardera plus tard. Après Tenneville le week-end qui vient, on va jouer contre les grosses pointures. On tirera les conclusions après ces matches. Et il faut aussi rester les pieds sur terre.

De quoi avoir de plus grandes ambitions la prochaine saison. Sera-ce toujours avec vous ?

J’ai dit que je resterai l’année prochaine, oui. Pour la première fois, je vais essayer de composer un noyau. Une grande partie des joueurs du club ont confirmé qu’ils seraient encore de la partie. Mais il faut aussi étoffer pour avoir un groupe d’une vingtaine de joueurs. Et l’objectif du comité était de pouvoir compter sur un coach du club, comme ce fut le cas lors des précédentes années.