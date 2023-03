Foot: l’Arlonais Romain Daoust se donne à fond en P1 et en P2

Romain, quand avez-vous débuté le football ?

J’ai fait mes premières armes à ce qu’on appelait le FCJLA, qui est aujourd’hui le FC Arlon. À 11 ans, je suis parti à Virton où pendant quatre ans j’ai énormément appris avec des coaches comme Enzo Condemi ou Samuel Petit. Quatre ans plus tard, le projet de Virton s’est arrêté. Ce fut un coup de massue pour moi. Je suis revenu à Arlon, puis il y a eu la période Covid où je passais des heures, seul, à frapper des tirs. Cette période pénible m’a permis de relativiser. Finalement, ce n’est que du foot.

Aujourd’hui, vous faites des allers-retours entre la P1 et la P2. Ce n’est pas trop frustrant ?

Pas du tout. En début de saison, le coach Guy François a été clair en me disant que j’étais un joueur à part entière du noyau A, mais qu’il me demanderait de jouer avec la P2 lorsque je ne faisais pas partie du onze de base. Quand c’est le cas, je prends du plaisir et je donne le maximum pour aider la deuxième équipe. En plus, cela me donne du temps de jeu les week-ends où je ne joue que des parties de matches en P1.

Comment définiriez-vous votre profil de joueur ?

Depuis que je suis petit, on vante mon pied gauche et ma vision du jeu. Je pense avoir une bonne maîtrise dans la conduite du ballon pour dribbler mes adversaires. Je ne lâche rien, mais je dois être plus dur dans les duels. Et puis, à mon grand regret, je ne suis pas très rapide.

Comment imaginez-vous la fin de saison en P1 ?

Si on fait les choses correctement, on peut rêver. Il n’y a pas une équipe de P1 qui joue mieux au football que nous. Le tour final, cela se joue dans la tête. Cela ne dépendra que de nous.

Et la P2 ?

Cela semble cuit, on va tout droit en P3. Mais nous voulons ennuyer toutes les équipes que nous allons encore rencontrer.

Et vous, votre avenir ?

Je serai toujours à Arlon l’année prochaine. L’ambiance est géniale. Il n’y a aucune raison d’aller voir ailleurs. J’espère gagner mes galons de titulaire à part entière avec le nouvel entraîneur Philippe Gomrée, mais si je dois encore faire des allers-retours avec l’équipe B, je le ferais volontiers, même si c’est en P3. Plus tard, si on me propose un beau projet plus haut, je ne dis pas que je cracherais dessus.

Votre frère Dorian joue en P2 à Tontelange. Vous jouerez contre lui le dernier match du championnat. Vous supportez-vous mutuellement ?

Oui, on s’entend bien. Tontelange, c’est le club où a joué mon papa. Je vais voir ses matches, il vient voir les miens. On est supporter l’un de l’autre.