FC Arlon (P1): Kristijan Sicaja revendique une place de titulaire

Depuis le début de la saison, il n’a guère la possibilité de s’exprimer sur le terrain. "J’ai un rôle de réserviste. Je suis étonné de mon temps de jeu, avoue-t-il. Je m’attendais à jouer plus que l’an dernier, à la suite du départ de Thomas Macalli, mais c’est l’inverse. C’est une déception. Je suis un pur n° 9 de formation. J’aurais dû prendre la place de Thomas. Mais ce n’est pas le cas. Victor (Hausman) joue aussi en n° 9. Et Lakaye. À plusieurs matches, je ne suis même pas monté au jeu. En général, je joue entre 5 et 10 minutes, parfois même moins de 5 minutes. "

Les 21 minutes à Freylange constituent son record de l’année. "Je ne sais pas sur quel pied danser. Quand je monte au jeu en fin de match, soit c’est parce qu’on est menés, soit c’est pour gagner un peu de temps. C’est compliqué pour faire quelque chose. Là, avec ce but, j’ai envoyé un message au coach. Je trouve que je dois jouer plus. Je revendique une place de titulaire. Le coach dit souvent qu’on ne marque pas beaucoup et que je suis l’un des plus efficaces. Il sait que j’ai des qualités de finisseur. Il ne me faut pas dix occasions pour marquer. Il le sait."

Quand il a été titulaire, ça s’est plutôt mal passé. "Je n’ai commencé que trois matchs, contre Vaux-Noville, Assenois et Longlier, au 1er tour. Contre Vaux-Noville et Assenois, ça a été nos pires matchs de la saison. Contre Longlier, c’était meilleur, mais on perd aussi."

Depuis plusieurs semaines, il ne se faisait plus d’illusions. "Je devine la composition de l’équipe pour le week-end. Je n’en veux pas au coach. Je râle, je tire un peu la tête parce que je ne vois pas mon nom au tableau, mais je respecte ses choix. Et j’irai jusqu’au bout de mes engagements. Moralement, ce n’est pas facile. C’est clair que je suis frustré. Mais je suis là à tous les entraînements. On est une bande de copains et l’ambiance est super. C’est important. Je persévère. "

"Libramont l’an dernier"

Durant la trêve, l’arrivée de Glenn Protin n’a pas arrangé la situation. "Cela fait partie du jeu, c’est de la concurrence en plus. Pour moi, le meilleur doit jouer et Glenn remplit très bien son rôle. Il n’y a pas de problème. Comme je l’ai dit, ce sont des choix du coach. J’en ai déjà parlé avec lui. Je n’ai pas vraiment de réponse. La saison dernière, en étant titulaire une bonne dizaine de fois, j’avais inscrit 5 buts. Cette saison, je voulais marquer au moins 10 buts. Mon objectif ne sera pas atteint. Mais ce premier but m’a redonné un coup de peps. Il arrive au meilleur moment pour moi. "

Titulaire à Ethe, dimanche prochain ? "Si on suit la logique du foot, je mériterais d’être titulaire à Ethe, oui. J’ai marqué et on sait que c’est important pour la confiance d’un attaquant. Il y a encore deux entraînements cette semaine, je vais y aller et je vais me montrer. À Ethe, ce sera à nouveau un match à six points pour nous. Avec une victoire là-bas, on revient un peu dans la course au titre. Pour moi, tout est possible. Rappelez-vous Meix et Libramont l’année dernière. "

Le garçon espère gagner un maximum de temps de jeu pour les derniers matches de championnat, voire du tour final.

Ensuite, il pensera à la saison prochaine. On sait que Guy François ne sera plus à la tête de l’équipe et qu’à l’arrivée d’un nouveau coach, les cartes sont redistribuées. "Je n’ai pas envie de revivre une saison comme celle-ci, c’est sûr, lâche l’attaquant belge, d’origine croate. Mais je n’ai pas encore rencontré le nouveau coach, Philippe Gomrée. Je compte parler avec lui. Est-ce que je suis dans ses plans ou pas, je ne sais pas. J’ai reçu des propositions, mais on verra. Arlon, c’est mon club de toujours."