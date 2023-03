Cyclisme (cadets): pour Thibault Liégeois, la neuvième saison doit être la bonne

Thibault a participé au récent stage du club en Espagne et disputé sa première course de l’année dimanche. Il s’est classé 21e, au sein d’un premier peloton de poursuite. "Le travail commence à payer, observe-t-il. À La Garenne, nous nous entraînons tous les jours. Je suis surtout très motivé parce que je sais que cette saison doit me permettre d’atteindre mon objectif: fêter un premier succès. L’an prochain, le passage chez les juniors, ce sera certainement du costaud. Pour la suite, on verra, mais je reste réaliste. Le vélo, c’est chouette, mais c’est compliqué d’en faire son métier."

À ce jour, il totalise une dizaine de podiums à son actif et bon nombre d’accessits sur la piste. "Avec le recul, je me rends compte qu’il ne m’a pas manqué grand-chose parfois pour finir premier. C’est la raison pour laquelle, avec mes entraîneurs, je veux mettre toutes les chances de mon côté", insiste-t-il. Peu importe le lieu et la date, Thibault entend bien atteindre son Graal en 2023. Voire ajouter à son bouquet un maillot de champion provincial. Nul doute que papy Michel garde dans sa cave une bonne bouteille de champagne qu’il fera sabrer à l’occasion.