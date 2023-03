Boulard et les Rullotes ont-elles décrocher la victoire du maintien?

Rulles a eu chaud, très chaud ce dimanche matin. Mais les Rullotes s’en sortent finalement sans encombre face à Alleur: 55-52 après prolongations. Un succès qui permet aux filles de Mathieu Fivet de prendre deux victoires d’avance, et l’average, sur les Liégeoises. "Nous avions déjà raté quelques opportunités de nous mettre à l’abri un peu plus tôt dans la saison, donc il fallait prendre Alleur, indique Lucie Boulard. D’autant plus que c’était un match chez nous. Avec deux victoires et l’average, je pense que cette équipe ne devrait plus nous dépasser."