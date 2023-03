Basket (P1): seul Athus ne s'est pas encore inscrit pour les play-off

Comme chaque année, toute équipe qui souhaite prendre part à ces play-off doit s’inscrire. Cette année, la date limite d’inscription est fixée au 20 mars, à minuit.

À l’heure actuelle (ce mardi soir), en messieurs, quatre équipes se sont déjà inscrites: il s’agit de Saint-Hubert (4e au classement), Musson (1er), Rulles (3e) et Habay (5e). Les Athusiens, qui occupent la 2e place virtuelle (average négatif par rapport à Musson), ne se sont pas encore inscrits. "On va s’inscrire dans les jours qui viennent, précise le coach Michaël Raimond. Je vais le rappeler à notre secrétaire. La montée en régionale ? On en a discuté vaguement. Mais pas encore suffisamment."

Du côté féminin, seules deux formations, Rulles B et Libramont B, sont, pour l’instant inscrites. S’il n’y en a pas plus, Rullotes et Libramontoises s’affronteront directement en finale des play-off. Mais Arlon B et Fratin devraient également s’inscrire…

Samedi 15 avril

Le vainqueur des play-off sera le champion provincial et montera en 2e régionale. Les clubs inscrits en play-off s’engagent à ne pas refuser la montée.

Bien sûr, les équipes les mieux classées auront l’avantage du terrain.

Les demi-finales des play-off débuteront le samedi 15 avril, aussi bien en messieurs qu’en dames.