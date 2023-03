"On n’encaisse que 62 points. Cela veut dire que défensivement, on fait le boulot, relève le coach du BCCA, Raphaël Dubois. Sauf sur Bastien Gilain (28 points), qui a eu une sacrée réussite aux shoots. Déjà à l’aller, il nous avait fait mal. Et là, il était encore en forme. Il a bien varié son jeu, il va chercher des paniers à l’intérieur et il shoote à distance. C’est compliqué pour le tenir. Il faut que les gars apprennent à réduire les espaces. Collectivement, en tout cas, on a bien travaillé derrière."

Le problème, pour les Chestrolais, c’est qu’ils ont péniblement dépassé la barre des 60 points sur le plan offensif. "Oui, on ne marque pas assez, acquiesce Raphaël Dubois. Face à une zone, pendant 35 minutes, on s’entête à prendre des shoots, alors que ça ne rentre pas. On a beaucoup trop shooté et raté à distance, on a fait leur jeu. Au lieu d’être agressif en attaquant l’anneau et en allant chercher des fautes. Une fois de plus, il ne nous manque pas grand-chose pour décrocher la victoire. À Musson, aussi, c’était similaire. On n’avait pas bien conclu en fin de match. C’est un peu décevant."

Après une saison ratée l’année dernière, Neufchâteau C a, à nouveau, déçu, cette saison. Alors que sur papier, l’équipe avait de quoi jouer un rôle d’outsider dans la course aux play-off, il n’en a rien été. "On aurait pu faire mieux, en effet, reconnaît le coach chestrolais. On en parlait avec Hugo (Deneve, assistant-coach). Il y a tout de même une amélioration dans la mentalité et dans l’approche des matches. Les gars ne baissent pas les bras. Et au niveau du basket, on note du progrès également, on va davantage chercher les bonnes options. Et défensivement, c’est plus solide. Il y a du positif à retirer. "

Au terme de cette première saison à la tête de l’équipe, sa première année comme coach en seniors, Raphaël Dubois va toutefois se retirer. "C’était une bonne expérience, je suis satisfait, assure-t-il. J’ai énormément appris, que ce soit en termes de tactique ou de compréhension du basket, ainsi qu’au niveau de la gestion de groupe. Mais je vais arrêter tout simplement parce que l’équipe de D2 me prend déjà énormément de temps. Cela n’a rien à voir avec les résultats de l’équipe. C’est vraiment une question de charge de travail. C’est beaucoup à assumer et je n’ai pas envie de faire les choses à moitié. D’arriver à un entraînement sans l’avoir préparé, par exemple. Tout cela prend du temps et de l’énergie. Les deux équipes ensemble, c’est du basket six jours sur sept. De plus, je ne sais toujours pas exactement où je serais en septembre prochain, au niveau professionnel. Donc je n’ai pas envie de m’engager sans certitude. "

"Je ne ferme pas la porte"

Pas de continuité, donc, pour les Chestrolais. "Je pense que cela aurait fait du bien à l’équipe et j’aurais été tenté de continuer, poursuit Raphaël Dubois. Une autre expérience de coach ? Je ne ferme pas du tout la porte à cette possibilité. Mais pas dans l’immédiat, pas tant que je joue en D2."

Le club est déjà en contact avec un coach pour reprendre l’équipe en mains.