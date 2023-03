Samedi soir, Damien Jacob était battu, mais loin d’être abattu

Galvauder de grosses occasions, parvenir à ouvrir le score à dix minutes du terme et finalement rentrer les mains vides à cause de deux buts pris sur les deux seules occasions de l’adversaire, des conditions qui auraient pu faire péter les plombs à plus d’un joueur. Et pourtant, samedi soir, après la défaite face à Sart, les gars d’Assenois n’avaient pas la tête des mauvais jours. "Parce qu’il faut voir le positif, commente Damien Jacob. Évidemment, c’est super frustrant de ne pas s’imposer, mais moi, je vais retenir la mentalité. Dans les duels, nous avons dominé notre adversaire, nous étions présents au second ballon, nous avons eu des grosses occasions. Personne n’aurait su dire qui était l’équipe à la troisième place et celle du bas de tableau."