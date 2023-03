Si Tadej Pogacar s’est offert un beau cadeau en remportant le sprint intermédiaire et six secondes à la clef à 12 km du but, l’étape a parfaitement été contrôlée par les gardes rapprochées des plus véloces.

Tout s’est joué dans la dernière ligne droite. Mais sans les favoris, tous surpris peu après la flamme rouge et mal placés à l’entrée du dernier virage. Mads Pedersen l’emporte et prend le maillot de leader. Arnaud doit se contenter de la 27e place.