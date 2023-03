P3E : Vaux-sur-Sûre inarrêtable pour Lierneux (+ tous les résumés)

Une heure et demie plus tard, les choses étaient devenues claires avec une victoire 4-0 des Jaune et Rouge (hier: en Jaune et Noir), un score un peu forcé, forgé après la pause, après une première mi-temps plus cochonnée. "La meilleure équipe l’a emporté, admet le T1 de Lierneux Christophe Minet. Mais le premier but fait suite à un coup franc accordé pour une faute inexistante et le troisième est accordé malgré un hors-jeu gros comme une maison. Je ne dis pas que l’arbitre a été mauvais, mais il a pris des décisions qui ont influencé l’issue de la rencontre. Et je ne compte pas les cartes qui ont toutes, été exhibées à mes joueurs. "

La première mi-temps a été équilibrée avec un avantage aux points pour Lierneux qui a pratiqué un football agréable sans se créer de véritables occasions, si ce n’est un tir lointain de Leboutte qui a léché le haut de la transversale. Du côté des hommes de Stéphane Gillard, ce n’était pas bon: "J’avais décidé de jouer avec deux demi-défensifs, cela a foiré. En plus, mon trio offensif n’y était vraiment pas: mauvais choix et manque de justesse. J’ai rectifié le tir en plaçant un milieu offensif derrière mes attaquants."

Vaux-sur-Sûre marque et se libère

Un coup franc de l’excellent Noé Flamant, meilleur homme sur le terrain avec le Lierneusien Mahmoud Barry, a été opportunément repris par le défenseur central William Delperdange pour ouvrir le score. Lierneux n’avait plus d’autre choix que de se lancer à l’assaut des buts de Fauville, qui a dû s’employer à l’une ou l’autre occasion. Mais l’assaut a engendré des espaces que les visités ont exploités en marquant trois autres buts. D’autres auraient pu suivre, surtout dans les arrêts de jeu quand Kevin Detaille, par deux fois dans la même minute, replié sur sa ligne de but, a sauvé les meubles.

VAUX-SUR-SÛRE: Fauville 7 ; Flamant 7, Majerus 6, Delperdange 6, K. Detaille 5 (83’, Wavreille); Tallier 5, Pirson 6 (51’, Léonard), Schoumacher 6 ; Dewalque 5, L. Detaille 5 (77’, Gillard), Toussaint 5 (76’, Oger).

LIERNEUX: Herman 6 ; Marichal 5, Minet 6 (73’, Lansival), André 6, Laurent 5 ; M. Bastin 5, Remy 6, Leboutte 5 (58’, Keyeux) ; Maurice 5 (58’, Verbauwhede), Barry 7, N. Bastin 5.

Arbitre: J. Trodoux

Note du match: 6

Assistance: 100

Cartes jaunes: Remy, Barry, Schoumacher

Les buts: Delperdange (48’, 1-0), L. Detaille (71’, 2-0), Dewalque (80’, 3-0), Tallier (89’, 4-0)

48’, coup franc donné par Flamant, Delperdange coupe intelligemment la trajectoire (1-0).

71’, Toussaint descend le long de sa ligne et centre pour Laurent Detaille, qui y va d’un petit crochet pour éliminer son adversaire et placer le cuir hors de portée de Herman (2-0).

80’, Dewalque, en embuscade, conclut sans problème (3-0).

89’, nouveau centre de Flamant, Tallier réceptionne de la tête (4-0).

Bovigny 2 – Sibret 1

Bovigny (15/21) tourne au super depuis la reprise. Clause ouvre le score, Wery lui répond (1-1). La différence vient alors du banc, par Roland qui trompe Georges dans les arrêts de jeu (2-1).

Sart B 1 – Cobreville 1

Cobreville a bien cru repartir avec les trois points grâce au but de N. Grégoire (0-1). Mais dans les arrêts de jeu, le capitaine maison, Muller trompait Schoumacker (1-1).

Salm 0 – Compogne 3

Quatrième succès consécutif pour Compogne, qui met fin à la série de Salm (3 victoires). La différence est faite en l’espace d’une mi-temps, avec deux buts dont un après deux minutes de jeu par Nathan Demuyck à ajouter à Corentin Musiaux (0-3). Compogne est virtuellement à deux points de la 2e place, synonyme de montée.

Bourcy 10 – Halthier B 1

"On réalise un mauvais début de match, Halthier a deux belles occasions et fait 0-1 via Mona, raconte Florian Guissen, de Bourcy. Puis on a pris le match en mains et il n’y a plus eu photo par la suite." À noter: un quadruplé pour Koeune, un triplé pour Guissen et des buts de Zé, Brisy et Poitoux.

Witry 1 – Vaux-Noville B 1

Rencontre avancée au vendredi soir et des problèmes de sélections puisque du côté de Vaux-Noville, on retrouve un seul joueur sur le banc, le coach Georges Spoiden. Loïc Georges ouvre la marque en première période (1-0) et Dorian Deville égalise juste avant la mi-temps (1-1).

Tavigny 2 – Sainte-Ode B 0

Tavigny attendait de fêter une victoire depuis le 13 novembre. C’est chose faite face à la lanterne rouge et grâce à des buts signés Gueibe à l’heure de jeu et Vandendyck (2-0). Un grand moment pour la famille Vandendyck, puisque le paternel, Johnny, entraîneur, avec repris les gants pour défendre les buts et il réussissait une première période impressionnante pour garder le zéro derrière.

Givry B 5 – Montleban 0

Lierneux battu dans le match au sommet face à Vaux-sur-Sûre, Givry prend seul la 2e place, mais à plus de dix unités des Etoilés. "Une très belle victoire avec enfin une bonne mentalité de notre part", se félicite Quentin Hatert. Lukas Dufrasne signe son premier triplé de la saison. Valérian Vaguet ajoute un but et le 5e est un autogoal.