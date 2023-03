Les Bertrigeois décrochent leur 7e succès de rang. C’est pourtant Lodriguez qui trouve le chemin des filets après 6 minutes (1-0). Puis, en l’espace d’un petit quart d’heure, Kochanski et Fries, à deux reprises, renversent le cours du match (1-3 à la 22’). À l’heure de jeu, Michiels profite d’une erreur défensive bertrigeoise pour relancer la partie (2-3), mais dans les arrêts de jeu, Fries s’en va seul planter sa troisième rose de la soirée. Bertrix est prêt à défier Ochamps.

Libin B 0 – Tellin 2

"Nous avons fait preuve d’une excellente mentalité face au leader", se réjouit François Leclère, le délégué libinois, dont la formation a dû rappeler des U19 et des éléments de la réserve pour compléter le noyau, décimé par les blessés et les malades. Liesnard juste avant la pause et Moureaux en fin de rencontre ont fait sauter le verrou. Le duo Florent Pigeon-Quentin Moors sera à la tête de Tellin la saison prochaine.

Carlsbourg 2 – Bras 0

Les gars de François Dambly remportent le choc et comptent désormais 5 points d’avance sur Libramont, 3e. Carlsbourg prend un départ idéal en marquant après 6 minutes par Louis Modave (1-0). Bras tente le tout pour le tout, mais c’est Killian Foulon qui punira une deuxième fois les Brôtis dans le final (2-0).

Haut-Fays 4 – Bouillon B 1

"Ce fut très mauvais", reconnaît Anthony Deward, le T1 local. Le match est déjà plié à la pause. Schmetz à deux reprises, dont une fois sur penalty, et Gerlache ont planté le décor. Zacharie Gillet fait 4-0 dès le retour des vestiaires. Haut-Fays arrête alors de jouer au football, ce dont profite Molitor pour sauver l’honneur.

Namoussart 1 – Libramont B 2

Match compliqué pour les Libramontois sur un terrain difficile. Un coup franc de Luka Oury débloque la rencontre (0-1). Benjamin Raty fait ensuite 0-2 et les Libramontois pourront compter sur leur gardien Théo Lempereur pour préserver leur avantage, en étant impeccable dans ses interventions. Namoussart réduit le score en toute fin de match sur un cafouillage, par Sean Maury (1-2).

Saint-Pierre 1 – Ochamps B 2

Les Canaris dépassent les Orangés et prennent place dans le Top 5. Le score est toujours vierge au repos. La montée au jeu de Polinard va faire du bien à Ochamps, qui trouve la faille à la 53’ par Gillet, avant de doubler le score quatre minutes plus tard par Polinard (0-2). Ce dernier manquera une grosse possibilité, avant que Vaillant ne rende espoir à Saint-Pierre (1-2). Les hommes de Pierre Clarenne poussent, mais Ochamps résiste. "Une très belle prestation, il faudra la même contre Bertrix dans une semaine", se réjouit Christophe Plennevaux.

Sainte Marie Wid. 1 – Neuvillers B 1

Sainte-Marie met fin à une série de sept défaites consécutives. Arnaud Hotton déflore la marque après 20 minutes. La seconde période commence de façon catastrophique, toutefois, pour les hommes d’Arnaud Lays, qui concèdent d’emblée un penalty transformé par Gebka.

Olivier Jacob a été confirmé comme T1 de Neuvillers B pour la prochaine campagne.

Orgeo B 5 – Warmifontaine 0

Les hommes de Ludovic Fontaine renouent avec la victoire face à une formation de Warmifontaine qui a confirmé Rodolphe Leclère comme T1 et a commencé à se renforcer en vue de la saison prochaine, avec quatre arrivées confirmées. Huet et Labiouse mettent les Orgeotois sur orbite avant la pause. Pierson, Labiouse, sur penalty, et Pierson à nouveau donneront au score son allure définitive.