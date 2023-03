Norman Bassette, le coup de boost après les coups de blues

Cela s’est passé le 18 février dernier, à l’ultime minute de Caen – Grenoble, match de haut de tableau en Ligue 2. Norman Bassette, attaquant gaumais au pied gauche puissant, utilise toutefois sa tête sur ce coup-là, offre à son équipe la victoire et inscrit au passage son premier but dans un championnat professionnel. À 18 ans, 3 mois et 9 jours précisément. Un an et demi plus tôt, alors qu’il n’avait pas encore 17 ans donc, ce natif de Breuvanne (Tintigny) avait déjà effectué ses débuts officiels avec l’équipe caennaise, contre Pau. Des données qui respirent la précocité et laissent deviner qu’on décrit ici la trajectoire d’un surdoué à qui l’ont prédit le plus haut niveau depuis quelques années. Il n’en est rien pourtant. Pour en arriver là, Norman Bassette a même dû traverser quelques périodes pour le moins agitées: passé par l’académie virtonaise, il n’y acceptait pas l’approche trop critique d’un entraîneur ; par celle de Charleroi, il n’y a pas été conservé à cause de sa petite taille ; par celle d’Eupen, il y a été victime de la concurrence étrangère. Ajoutez-y un douloureux épisode de harcèlement scolaire et vous comprendrez que rien n’a vraiment été simple dans son cheminement vers l’élite. Il a même été contraint à porter des béquilles durant quatre mois pour se remettre d’un arrachement osseux, conséquence probable d’une croissance accélérée qui lui a fait prendre 15 cm en un an et atteindre la taille appréciable d’1,86 m. Un atout lorsqu’il s’agit d’inscrire un but décisif du front…